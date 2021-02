Lieblingslieder-Abend mit Schenker-Primus

Nach der Premiere der online-Reihe „Lieblingslieder“ am Dienstagabend mit der Sopranistin Emma Moore lassen das DNT und die Staatskapelle Weimar am Freitag, 19. Februar, per Video auf ihrer Homepage bereits weitere „Lieblingslieder“ folgen: In der zweiten Folge ist Opernsänger Uwe Schenker-Primus mit „Ne me quitte pas“ zu hören, am Flügel begleitet von Dirk Sobe. „Verlass mich nicht« singt der Chansonnier und verspricht dabei verzweifelt lauter poetische Unmöglichkeiten. Jacques Brel schrieb den Text zu „Ne me quitte pas“ zusammen mit seinem Pianisten Gérard Jouannest. In der dritten Folge am 23. Februar führt die schwedische Sopranistin Ylva Stenberg mit „I skogen“ musikalisch in den Wald, am Flügel begleitet von Yuka Beppu.

