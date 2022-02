„Lieblingslieder“ am DNT

Weimar. Am Mittwoch, 23. Februar, im Foyer des DNT Weimar sind Sängerin Emma Moore und Pianistin Klara Hornig zu erleben.

Mit »Volupté« (französisch für Genuss) haben Emma Moore und Klara Hornig den nächsten Abend in der Reihe „Lieblingslieder“ überschrieben, der am Mittwoch, 23. Februar, um 20 Uhr im Foyer des DNT Weimar zu erleben ist. Der Titel lehnt sich an das gleichnamige erste Album des Lied-Duos an, aus dem »Fünf Liebeslieder nach Ricarda Huch« des Komponisten Viktor Ullmann zu hören sein werden. Den Liederzyklus rahmen Alban Bergs „Sieben frühe Lieder“ und Lieder von Richard Strauss über Texte verschiedener Dichter. In Verbindung von lyrischer Atmosphäre und spätromantischer Opulenz entfaltet das Programm das ganze Gefühlsspektrum, das die Liebe mit sich bringt. Karten sind noch erhältlich. Es gilt 2G und Maskenpflicht.