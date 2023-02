Liebstedter Burg wird ab April wieder geöffnet

Die Ordensburg in Liebstedt ist im Moment noch nicht für Besucher geöffnet.

Liebstedt. Zum 1. April wird der öffentliche Betrieb der Liebstedter Ordensburg wieder aufgenommen. Inhaber Klaus Dieter Böhm berichtet im Vorab, was in diesem Jahr geplant ist.

Die Liebstedter Ordensburg ist derzeit noch geschlossen, doch das soll sich bald ändern: Am 1. April dieses Jahres werden Geschäftsführer Klaus Dieter Böhm und sein Team an den Wochenenden wieder große und kleine Gäste im Burgrestaurant begrüßen, und auch für Hochzeiten, Geburtstagsrunden und andere Veranstaltungen werden sich die Tore wieder öffnen, kündigte Böhm an.

„Wir haben die Coronazeit genutzt und eine Grundsanierung in der Kernburg durchgeführt“, erklärte er im Vorab-Gespräch zur Wiedereröffnung. Diese Bauarbeiten seien nun in der abschließenden Phase, so dass zum April der Betrieb aufgenommen werden könne.

Die Liebstedter Burg ist besonders für ihr familienfreundliches Restaurant bekannt, und das soll auch so bleiben, sagte Böhm. „Bei uns laufen Schafe, Enten und Gänse herum. Die Kinder sollen bei uns Spaß haben, während die Eltern sich einmal entspannen können“, erläuterte er.

Neben dem Gastronomieangebot sollen wechselnde Ausstellungen stattfinden. Dafür solle die Burg, ganz im Gegensatz zu ihrer ursprünglichen Nutzung zum Schutz vor Feinden, ein „Ort des Friedens und des Dialogs“ werden, erzählte Böhm.

Auch eine feste Ausstellung über die Geschichte der Burg und den Ort ist geplant.