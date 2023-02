Lieder und Kultur der Krimtataren am Samstag in Weimar

Weimar. In Weimars Villa Ingrid wollen in Deutschland lebende Krimtataren durch Lieder und Bilder ihre bedrohte Kultur sichtbar machen.

Mit der Veranstaltung „Lieder und Kultur der Krimtataren“ an diesem Samstag, 19 Uhr, in der Villa Ingrid in Weimar wollen in Deutschland lebende Krimtataren durch Lieder und Bilder ihre bedrohte Kultur sichtbar machen und über die aktuelle Situation berichten. Darüber teilen Cornelia Hoppe und Norman Heydenreich von der Villa Ingrid mit. Vorgetragen werden Lieder und Informationen von den Krimtataren Maire und Mavile Pashaieva und Elvis Çolpuh sowie von Sarah Reinke von der Gesellschaft für bedrohte Völker, heißt es.

Eintritt 19 Euro, ermäßigt 5 Euro. Alle Einnahmen und Spenden werden für den Erhalt der krimtatarischen Kultur verwendet