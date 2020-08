Lielischkies und der Kreml

Der Russland-Kenner Udo Lielischkies ist am Freitag zu Gast beim „Ettersburger Gespräch“, das das Schloss mit der Friedrich-Naumann-Stiftung ausrichtet. Udo Lielischkies, geboren 1953 in Köln, kennt Russland wie nur wenige. Seit Wladimir Putin 1999 an die Macht kam, berichtete er für die ARD von dort. In seinem Buch „Im Schatten des Kreml“ schreibt er über die Politik des Kreml, das Leben in der atemlosen Metropole Moskau, vor allem aber über beeindruckende Menschen in den Weiten der Provinz.

Das Buch ist Grundlage des Gespräches, das Grit Lichtblau moderiert. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung erwünscht: 03643/7228420 oder info@schlossettersburg.de.

Freitag, 21. August, 19 Uhr; Gewehrsaal Schloss Ettersburg