Das kommunale Kino im Mon Ami auf dem Goetheplatz zeigt von Sonntag an den Film „Lindenberg! Mach dein Ding“. Er erzählt mit Jan Bülow in der Hauptrolle die Geschichte eines Jungen aus der westfälischen Provinz, der eigentlich nie eine Chance hatte, und sie doch ergriffen hat, um Deutschlands bekanntester Rockstar zu werden – ein Idol in Ost und West.

Sonntag bis Mittwoch, 16. bis 19. August, täglich außer Dienstag 17.30 Uhr