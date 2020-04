Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Linie 9 rollt nicht durch Süßenborn

Die Stadtwirtschaft Weimar ändert ab Montag, 6. April 2020, bis voraussichtlich 17. April wegen einer Baumaßnahme die Linienführung der Linie 9 in Süßenborn. Im Ortsteil kommt es in diesem Zeitraum zu einer Vollsperrung. Die Linie 9 verkehrt deshalb ab Montag nur bis zur Ersatzhaltestelle in der Landhausallee hinter dem OBI-Markt. Die Haltestelle „Süßenborn, Dorfplatz“ wird nicht angefahren. Weitere Informationen sind im Kundencenter am Goetheplatz, im Internet (www.sw-weimar.de) und beim VMT unter der Servicehotline 0361 19449 erhältlich.