Lions-Musikwettbewerb: Von Weimar nach Wiesbaden

Weimar. Jonas Zietarski vertritt den Lions-Distrikt Sachsen-Anhalt/Thüringen beim Bundeswettbewerb. Er gewinnt Regionalausscheid im Forum Seebach.

Der Lions-Musikpreis 2023 des Distrikts Sachsen-Anhalt/Thüringen wurde vor einer hochrangigen Jury und mehr als 50 Zuhörerinnen und Zuhörern im Forum Seebach ausgetragen. Nach zweieinhalb Stunden Vortrag hatte die Jury die schwere Aufgabe, drei der sieben Bewerber zu platzieren.

Den ersten Preis gewann Jonas Zietarski (20), der im vierten Semester Posaune an der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ Weimar bei Professor Christian Sprenger studiert. Sein Preis ist mit 1000 Euro dotiert. Darüber hinaus wird er im Mai am nationalen Wettbewerb teilnehmen. Dort winkt dem besten Posaunisten ein Preisgeld in Höhe von 3000 Euro.

In Weimar ging der zweite Preis an Pedro Unkart (20), der 750 Euro einstreichen konnte. Dritter im Bunde ist Lingdong Wu (23). Er geht mit 500 Euro nach Hause. Der Distrikt-Governor Thomas Hanke und die Jury erkannten die anderen vier Kandidaten, die erst zwischen 15 und 17 Jahren alt sind, jeweils mit einem Sonderpreis von 100 Euro an.

Alle Vorträge gaben das hohe Niveau der Ausbildung wider. „Nachdem auch der zweite Musik-Wettbewerb in unserem Distrikt Sachsen-Anhalt-Thüringen so angenehm verlaufen ist, planen wir, ihn auch im kommenden Jahr im Weimarer Forum Seebach auszurichten. Dann geht es um das Instrument der Klarinette,“ teilte der Musikbeauftragte Wolfgang Kristof mit. Der Jury gehörten der Musikjournalist Roland Dippel sowie die Solo-Posaunisten Julius Joachim (Mannheim) und Sebastian Stricker (Erfurt) an.

Der Lions-Musikpreis wird jährlich europaweit ausgelobt, um talentierte junge Musikerinnen und Musiker zu finden und zu fördern. Das Jahr 2023 war für Posaune ausgeschrieben. Der Distrikt Sachsen-Anhalt/Thüringen der Lions in Deutschland – er umfasst 71 Clubs - richtet den Wettbewerb seit vielen Jahren in dieser Region aus.

Die sieben Bewerber mussten jeweils zwei Stücke aus einer vorgegebenen Repertoireliste spielen. Gewürdigt wurden mit dem Votum der Jury die künstlerische Leistung, der Ausdruck und das Potenzial der jungen Musiker.

Im Rahmen des Kongresses der Deutschen Lions in Wiesbaden wird der Sieger aus Weimar gegen die Gewinner aus den anderen deutschen Lions-Distrikten antreten. In einer dritten Wettbewerbsstufe finden die Vorträge der nationalen Sieger bei dem Europaforum der Lions im Oktober in Klagenfurt statt. Dort wird der europäische Gewinner ermittelt. In jeder Stufe dieses europäischen Wettbewerbs erhöhen sich die Preisgelder für die jeweils drei Bestplatzierten.