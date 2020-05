Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lions unterstützen die Weimarer Tafel

Rund 400 Kunden verzeichnet die Weimarer Tafel wöchentlich. Anders als manch andere der bundesweit rund 940 Tafeln konnte das Angebot an der Georg-Haar-Straße in Weimar seit Beginn der Coronakrise seine Türen immer geöffnet halten. „Es gibt wirklich eine große Nachfrage“, betont Marco Modrow, Leiter der Weimarer Tafel bei der Diakoniestiftung Weimar-Bad Lobenstein. Diese Nachfrage zu befriedigen, wird schwieriger, weil Einzelhändler abends weniger Ware übrig haben, die sie der Tafel zur Verfügung stellen. Umso dankbarer wurde am Mittwoch die jüngste Spende des Lions Club Weimar Classic angenommen. An der Spende in Höhe von 4000 Euro ist die im niedersächsischen Celle ansässige Stiftunglife mit 1000 Euro beteiligt. Ein Viertel des Gesamtbetrages wurde in Sachspenden überreicht, die von Nahkauf Siegfried Heyer, Mellingen, nach einer Wunschliste der Weimarer Tafel zusammengestellt und vom Marktleiter um zehn Prozent aufgestockt wurde. Es sind vor allem Konserven, Fertiggerichte, aber auch Toilettenpapier, die ganz oben auf der Wunschliste der Tafel-Kunden stehen. Obst, Gemüse, Brot, kurz: verderbliche Waren, werden ausreichend gespendet, informiert Marco Modrow. Verändert habe sich der Ausgabemodus seit Beginn der Coronakrise: Hygieneregeln werden eingehalten und nur drei statt wie bisher zehn Empfänger dürfen gleichzeitig in den Abgaberaum, damit sich keiner lange darin aufhält. Die Zahl der Empfänger wird wohl aufgrund von Kurzarbeit steigen, befürchtet Detlev Geissler vom Lions Club Weimar Classic, der die Spende koordinierte.