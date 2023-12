Eine kurzweilige Lesung verspricht die Stadtbibliothek am Freitagabend im Bad Berkaer Zeughaus.

Lipowski liest am Freitag in Bad Berka

Bad Berka. Der bekannte Kurzgeschichten-Spezialist kommt am Freitagabend in die Stadtbibliothek.

Eine Weihnachts-Lesung mit Jan Lipowski, einem in Chemnitz lebenden Autor von Kurzgeschichten und Gedichten, bietet die Stadtbibliothek im Bad Berkaer Zeughaus am Freitag, 8. Dezember, um 19.30 Uhr an. Ergänzt wird der Abend mit witzigen Cartoons von Uwe Krumbiegel. Der Autor steht im Anschluss zum Signieren seiner Bücher bereit, einige seiner Titel (aktuell: „Was du heute kannst entkorken, das verschiebe nicht auf morgen!“) bringt er zudem zum Verkauf mit.

Der Eintritt kostet acht Euro, der Veranstaltungsraum hat ab 19 Uhr geöffnet. Kartenvorbestellungen nimmt die Stadtbibliothek jederzeit per Mail: stadtbibliothek@bad-berka.de oder zu den Öffnungszeiten unter Telefon: 036458 / 58-04 entgegen.