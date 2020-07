Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Liszt-Preis 2020 geht an Julia Raasch

Die Kirchenmusikstudentin Julia Raasch erhält den mit 2000 Euro dotierten Franz-Liszt-Preis 2020 der Gesellschaft der Freunde und Förderer der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar. „Ihre Lehrer loben ihre ausgezeichneten Leistungen im Hauptfach Orgel, ihre intelligente Offenheit und das damit verbundene interdisziplinäre Denken und Handeln sowie ihr Improvisationstalent“, begründet die Vorsitzende des Fördervereins, Ulrike Rynkowski-Neuhof, die Preisvergabe. In vielen Konzerten der Hochschule, sei es in großen Aufführungen oder zusätzlichen studentischen Projekten, war Julia Raasch bereits als musikalisch versierte Organistin zu erleben. Erst in der vergangenen Woche absolvierte sie den zweiten Prüfungsteil ihres A-Diploms für Kirchenmusik im Erfurter Dom mit der Note 1,0. „Seit vielen Jahren engagiert sie sich zudem als Studierendenvertreterin in den verschiedensten Gremien der Hochschule“, ergänzt Ulrike Rynkowski-Neuhof. „Zusätzlich ist ihr vielseitiges Engagement für die eigenen Kommilitonen und zukünftige Studienbewerber der Kirchenmusik hervorzuheben.“