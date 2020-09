Weimar. Auf seinen Literarischen Diwan bittet das Kleinkunst-Institut wieder im Projekt Eins an der Schützengasse 2.

Zu einem Literarischen Jahresrückblick lädt am Sonntag, 27. September, das Kleinkunst-Institut ins Projekt Eins (Schützengasse 2) ein. Was war, was ist das für ein Jahr? Publikum und Mitwirkende lassen 2020 Revue passieren, hören die besten Witze und Aprilscherze, die nicht erzählt werden durften oder noch längst nicht zu Ende erzählt sind. Der Eintritt ist frei. Vorstellungsbeginn ist um 19 Uhr, Einlass bereits um 18.30 Uhr.

www.kleinkunst-institut.de