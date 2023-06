Das Pfarrwitwenstift am Buttelstedter Markt in Rufweite zur Nikolai-Kirche wird am Montagabend zum Kultur-Treffpunkt.

Literaturabend am Montag in Buttelstedt

Aus ihrem Roman „Die falsche Heimat“ liest am Montag, 12. Juni, die Autorin Cornelia Lotter im Pfarrwitwenstift (Markt 7) in Buttelstedt. Der dort ansässige Verein „Förderkreis Krebs, Fach und Kirche“ hat die aus Weimar stammende und inzwischen in Leipzig ansässige Literatin eingeladen. Los geht es 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei, zuvor besteht ab 18.30 Uhr bereits die Chance, in den Vereinsräumen die aktuelle Ausstellung mit Bildern von Heike Schneider zu betrachten. In Lotters Roman geht es um das Thema Vertreibung nach dem 2. Weltkrieg: Eine Frau entdeckt auf dem Boden ihres Elternhauses einen versteckten Koffer mit Dokumenten zur Flucht ihrer Vorfahren aus Ostpreußen, die sie auf die Spur eines düsteren Geheimnisses bringt.