Kultur Live-Musik en masse: Das ist los in Weimar

Weimar Zum zweiten Advent werden besinnliche Töne in den Kirchen in Weimar und den Ortsteilen angestimmt. Für ein Konzert im Januar lohnt es sich, jetzt schon Tickets zu kaufen.

Konzert mit lauschigem Ausgang

Mit musikalisch leuchtenden Sternen laden die Friday Singers unter der Leitung von Veronica Pfennig am Freitag, 8. Dezember, 19 Uhr, in die Trinitatiskirche in Legefeld ein. An diesem Abend erklingen Weisen, die auf die Adventszeit einstimmen. Im Nachgang gibt es Glühwein und Tee. Der Eintritt ist frei.

Adventssingen in Taubach

Auch in der Taubacher Kirche St. Ursula stimmt man sich musikalisch auf Weihnachten ein, und zwar am Sonntag, 10. Dezember. Um 17 Uhr singen der Frauenchor unter der Leitung von Tim Model und der Männerchor, geleitet von Harald Dübler. Das Adventssingen ist Teil der Reihe „Kulturzeit in St. Ursula“.

Posaunen und Orgel im Duett

In der Herderkirche bläst am Sonntag, 10. Dezember, 17 Uhr, der Posaunenchor Weimar zum zweiten Advent. Das Ensemble, das in der Kreuzkirche zu Hause ist, leitet Kantorin Brigitte Kliegel. Zur weihnachtlichen Instrumentalmusik begleitet Organistin Mina Ha von der Weimarer Musikhochschule Franz Liszt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind jedoch willkommen.

Kamingeflüster im Schießhaus

Die Band Princess Jo um Sängerin Jorita ist am 6. Januar wieder in Weimar zu erleben. Heimelig und unterhaltsam wird es um 20 Uhr beim Kamingeflüster im Schießhaus, wo die Gruppe „Songs und Satire“ darbietet. Dabei zu Gast ist Musiker Marco Haseney. Tickets zu 34 Euro gibt es in der Eckermann-Buchhandlung und unter reservix.de.

DNT beim verkaufsoffenen Sonntag dabei

Wenn am 10. Dezember die Weimarer Geschäfte zum verkaufsoffenen Sonntag öffnen, beteiligt sich auch das DNT. An der Theaterkasse gibt es von 11 bis 17 Uhr allerhand Geschenke für Kulturbegeisterte. Neben Tonträgern der Staatskapelle Weimar und recycelten Produkten aus der Theaterschneiderei gibt es Ticket-Gutscheine und Aktionen, die vor allem für Veranstaltungen im Januar lohnen.