Live-Musik im Überfluss am Goetheplatz

Nicht beklagen konnte sich Weimar am Wochenende über einen Mangel an musikalischer Unterhaltung in der Innenstadt. Am Goetheplatz gab es Live-Musik gleich doppelt: vor und hinter dem Mon Ami.

Golden Fin am Sonnabend unter den Arkaden am Kasseturm. Foto: Michael Baar

Im Kulturhof spielten Bianca Aristia und Band aus Leipzig modernen R&B-Pop mit einer Prise Hip Hop. Unter den Arkaden am Kasseturm hatte das für den Nachmittag angekündigte Rock-Trio Golden Fin (Weimar/Apolda) hitzebedingt erst am Abend in der „Summer Lounge 2020“ Platz genommen. Dem Publikum auf den Liegestühlen, Bänken und Mauern ringsum war es recht. Auf einen der beiden sehr guten Live-Acts musste man allerdings leider verzichten.