Livestream aus Buchenwald nach Haifa

Ein digitaler Brückenschlag. Menschenleer war der ehemalige Appellplatz. Nur Kränze und Blumengebinde erinnerten in der Gedenkstätte Buchenwald an den Tag der Befreiung am 11. April vor 75 Jahren. Wegen der Corona-Pandemie konnten keine Gedenkveranstaltungen stattfinden. Doch der Auschwitz- und Buchenwaldüberlebende Naftali Fürst war zur historischen Stunde, 15.15 Uhr, anwesend.

Gernot Süßmuth spielt vor der Gedenkstätte am Zaun neben dem Lagertor Bach. Foto: Michael Baar

Über einen Livestream hatte Martin Kranz, Intendant der ACHAVA Festspiele, den Holocaustüberlebenden Naftali Fürst aus Haifa/Israel, seine Partnerin Tova Wagman Siegel, seine Tochter Ronit Fürst, den Enkel Tom Turel und die beiden Urenkel zugeschaltet. Gernot Süßmuth (1. Konzertmeister der Staatskapelle Weimar) sorgte mit Bach für einen musikalischen Gruß. An den Kameras: Peter Kranz, Produktionsleiter der ACHAVA Festspiele.

https://www.youtube.com/watch?v=3WzDzVfDDz4&feature=youtu.be