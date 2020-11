Livestream aus dem Festsaal Fürstenhaus Weimar

Im Rahmen der Tagung „Verfolgte Musiker im nationalsozialistischen Thüringen“ am 12. und 13. November wird nicht nur diskutiert. Vielmehr kann bei der online durchgeführten Tagung an der Liszt-Hochschule Weimar die besprochene Musik auch gehört und im Livestream erlebt werden: Dafür sorgt die renommierte israelische Sängerin Tehila Nini Goldstein im Duo mit dem Pianisten Jascha Nemtsov, Professor für die Geschichte der jüdischen Musik am Institut für Musikwissenschaft Weimar-Jena.

Das Konzert im Festsaal Fürstenhaus beginnt am Freitag, 13. November, 20 Uhr. Es kann auf der Website www.hfm-weimar.de live miterlebt werden: Dies ermöglicht das professionell ausgestattete Tonstudio der Musikhochschule. Interpretiert werden Lieder und Klaviermusik der verfolgten und vergessenen jüdischen Komponisten Hans Heller, Joachim Stutschewsky und Gustav Lewin aus Thüringen.