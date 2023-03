Zu einem Einsatz mit LKA-Beteiligung ist es am Donnerstag in Weimar gekommen.

LKA ermittelt wegen des Verdachts auf Geldwäsche in Weimarer Imbiss

Weimar. Einsatz am Donnerstag in der Weimarer Heinrich-Heine-Straße. Das sagen Polizei und Staatsanwaltschaft.

Zu einem Einsatz, an dem auch das Landeskriminalamt beteiligt war, kam es am Donnerstagmorgen in der Weimarer Heinrich-Heine-Straße. Insgesamt acht oder neun Beamte betraten mit mehreren Kisten kurz vor 10 Uhr einen dortigen Imbiss-Laden, hätten sich zunächst umgesehen, teilt ein Augenzeuge mit.

Der Verdacht lag nahe, dass der Einsatz im Rahmen einer bundesweiten Schwerpunktprüfung zum Mindestlohn durchgeführt wurde. Doch es sollte anders kommen.

15 Unternehmen in Weimar und Land geprüft

Angefragt beim Hauptzollamt Erfurt, bestätigte ein Sprecher, dass am Donnerstag in Weimar und Weimarer Land etwa 15 Unternehmen, vorwiegend Einzelhändler, geprüft worden seien. „Von Autohaus bis Schuhladen war alles dabei“, so der Sprecher. Der besagte Imbiss war nicht darunter.

Vor Ort ließ sich indes wenig erkennen: Kurz vor 11 Uhr befanden sich die Polizeibeamten nach wie vor im Gebäude, ein Polizist sicherte die Tür. Das Interesse galt in diesem Moment offenbar der Kasse der gastronomischen Einrichtung.

Staatsanwaltschaft Gera gibt Auskunft

Nachgefragt bei der Landespolizeiinspektion Jena, verwies ein Sprecher auf einen LKA-Einsatz, der am Donnerstag in Weimar stattgefunden habe. Details darüber könnten bei der Staatsanwaltschaft Gera erfragt werden.

Diese ist neben einigen ostthüringischen Amtsgerichtsbezirken auch zuständig für die landesweite Schwerpunktabteilung zur Bekämpfung von organisierter Kriminalität. Ein Sprecher bestätigte auf Nachfrage den Einsatz in Weimar und nannte einige wenige Details: Ermittelt werde wegen des Verdachts auf Geldwäsche. Offenbar wurde im Vorfeld Bargeld gefunden. Der Verdacht bestünde, dass dieses aus Vorstrafen stamme. Die Ermittlungen dauern an.

