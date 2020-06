Der Fahrer eines LKW ist mit seinem Mobilkran in Weimar an einer Eisenbahnbrücke hängen geblieben.

Lkw bleibt in Weimar an Brücke hängen

Die Berufsfeuerwehr Weimar musste am Montagmittag zu einem Verkehrsunfall an der Eisenbahnunterführung in der Ettersburger Straße ausrücken. Der Fahrer eines LKW war mit seinem Mobilkran an der Brücke hängen geblieben, worauf Teile des Krans und der Hydraulik abrissen und sich an und unter der Brücke verteilten.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr nahmen zunächst das Öl auf der Fahrbahn mit Bindemittel auf. Anschließend wurde das Öl an den Wänden der Brücke entfernt. Während des Einsatzes musste die Ettersburger Straße ab der Kreuzung Rießner Straße und Schopenhauer Straße komplett gesperrt werden.

Der Lkw samt beschädigten Ladekran konnte sein Fahrt zur nächstmöglichen Werkstatt in der Nähe eigenständig fortsetzen. Die Polizeiinspektion Weimar hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Einsatzstelle wurde auch ein Statiker angefordert. Dieser muss nun prüfen, ob die Brücke einen statischen Schaden erlitten hat.

Die Schadenshöhe ist derzeitig auch noch nicht bekannt. Wieso der Mobilkran mit der Brücke kollidierte, ist auch noch unklar.