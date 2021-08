Ein Lkw-Fahrer rutschte mit seinem Anhänger in einen Bachlauf bei Weimar. Er hatte versucht auf einem Feldweg zu wenden. (Symbolbild)

Lkw rutscht in Bachlauf bei Weimar - 10.000 Euro Schaden

Weimar. Das Wendemanöver auf einem Feldweg bei Weimar schlug fehl. Der Anhänger des Lkw rutschte in einen Bachlauf. Der Atemalkoholtest des Fahrers ergab zudem einen Wert von 3,21 Promille.

Auf einem Feldweg zwischen Söllnitz und Loßnitzein ist am Mittwochabend ein Lkw mit Anhänger in einen Graben gefahren. Laut Angaben der Polizei, wollte der Lkw-Fahrer auf dem Feldweg wenden, dabei ist der Anhänger beim Rückwärtsfahren aber in einen Bachlauf gerutscht.

Die Bergung gestaltete sich aufwendig, da hierfür ein Kran nötig war. Am Anhänger entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Der Fahrer wurde aufgrund seines physischen und psychischen Zustandes in ein Krankenhaus gebracht. Es wurde zudem ein Atemalkoholgehalt von 3,21 Promille festgestellt.

