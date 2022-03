Lkw-Unfall im Weimarer Land: Schutzengel wacht über Schulkind

Eckolstädt. Bei einem Unfall im Weimarer Land ist ein Schulkind mit einem Lkw zusammengestoßen. Das Kind hatte großes Glück.

An der Bushaltestelle in Eckolstädt ist es Mittwochnachmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen, an dem ein Schulkind beteiligt war. Das Kind stieg an der Bushaltestelle in Fahrtrichtung Münchengosserstädt aus dem Bus und wollte hinter diesem zügig über die Straße, wobei es nicht auf den Verkehr achtete.

Auf der Mitte der Fahrbahn stieß das Kind, trotz sofortiger Notbremsung, mit einem aus Richtung Wormstedt kommenden Lkw zusammen. Das Kind erlitt nach ersten Erkenntnissen lediglich eine Fraktur am linken Arm und wurde in das Universitätsklinikum Jena gebracht.

