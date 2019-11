Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lkw verliert Großteil seiner Ladung

Am Freitagvormittag sorgte ein Lkw für Verkehrsbeeinträchtigungen in Weimar. Der Fahrer hatte zuvor Bauschutt auf einer Baustelle am Jakobsplan geladen und fuhr über die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Ortsausgang. An der Kreuzung zur Meyerstraße öffnete sich plötzlich die Verriegelung der Ladebordwand. Eine größere Menge der Ladung fiel auf die Straße und blockierte die Fahrbahn stadtauswärts.

Der Lkw-Fahrer bemerkte jedoch nichts davon und fuhr weiter bis Daasdorf am Berge. Unterwegs verlor das Fahrzeug weitere Ladung, sodass die eingesetzten Beamten der PI Weimar der Spur des Lkw ohne Probleme bis auf das Gelände eines Entsorgungsfachbetriebes folgen konnten. Zwischenzeitlich hatte auch der Fahrer beim Entladen die offen stehende Klappe seines Lkw bemerkt. Es wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.