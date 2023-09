„Lost Place“ und Literatur

Michael Grübner gibt einen Tipp für Sonntagnachmittag.

Was ein „Lost Place“ ist, weiß wohl inzwischen jeder. Wenn es um stillgelegte Bahnstrecken oder verlassene und halb verfallene Gemäuer geht, bekomme ich stets glänzende Augen. Falls es Ihnen ähnlich geht: Halten Sie sich unbedingt den Sonntagnachmittag frei.

14 Uhr, Treffpunkt Goethebrunnen am Bad Berkaer Kurpark-Eingang: Hier startet eine geführte Wanderung zur alten Sophienheilstätte oben auf dem Berg bei München. Es öffnen sich ganz offiziell Türen und Tore, die in dem seit Jahren verfallenden Komplex ansonsten aus Sicherheitsgründen geschlossen bleiben. Und Hella Tänzer, die Wanderleiterin und ehrenamtliche Ortschronistin, hat dazu das Buch mit der Lebensgeschichte eines Ronneburger Fabrikarbeiters im Gepäck, das krasse Einblicke in das Leben der Ärmsten um 1900 bietet – der Mann hat damals auch drei Tuberkulose-Kuren in der Sophienheilstätte absolviert.

Die Wanderung ist kostenfrei, festes Schuhwerk und Wegzehrung sollten die Teilnehmer mitbringen. Ich werde dieses Highlight leider verpassen: Die Familie hat den Tag längst ganz anders verplant.