Weimar. Um „Die Sehnsucht nach Gerechtigkeit“ geht es in der Lukas-Vesper am Sonntag, 19. Juli.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lukas-Vesper in Jakobskirche

„Von der Sehnsucht nach ausgleichender Gerechtigkeit“ wird in der Lukas-Vesper am Sonntag, 19. Juli, 19 Uhr, in der Jakobskirche die Rede sein – und „vom Schrecken, wenn es tatsächlich so käme“. Das teilte der Frankfurter Theologe Kristian Fechtner mit, der Liturgie und Predigt gestaltet. Die musikalischen Impulse gibt Christina Meißner am Cello. Die biblische Lesung wird ergänzt durch Texte von Hanns Dieter Hüsch, ausgewählt und vorgetragen von dem Weimarer Schauspieler und Regisseur Markus Fennert. Die freiberuflichen Künstler werden durch Honorare unterstützt, die durch Spenden finanziert werden.