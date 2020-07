Die nächste Lukas-Vesper findet am Sonntag in der Jakobskirche statt, Eingang zum Kirchhof.

Lukas-Vesper zu „Hören oder Tun?“

Die Erzählung von Maria und Martha steht im Mittelpunkt der Lukas-Vesper am Sonntag, 26. Juli, 19 Uhr, in der Jakobskirche. Die eine Schwester kümmert sich um die Versorgung als Jesus zu Besuch ist, die andere hört ihm einfach zu. Was ist wichtiger, Hören oder Tun? Darauf geht auch Pfarrer Ramón Seliger ein. Den Bibeltext liest die Weimarer Schauspielerin Ute Wieckhorst und ergänzt ihn mit poetischen Texten. Die musikalischen Akzente setzt Mihail Cunetchi, Akkordeon, Student an der Hochschule für Musik Weimar.