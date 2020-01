Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lunch-Lesung im Hotel Elephant mit Annette Seemann

Annette Seemann eröffnete am Donnerstag die neue Reihe der Lunch-Lesungen im Hotel Elephant. Sie gab ihren Zuhörern Einblick in Anna Amalias Hof als Bühne der Kunst. Die Lunch-Lesung soll einen Blick in Weimars Schreibstuben öffnen. Vier Autoren und Autorinnen aus Weimar geben einen 30-minütigen Einblick in ihre Texte. Am Donnerstag, 16. Januar, 12.30 Uhr, liest Hubert Schirneck.