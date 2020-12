LVM-Stipendiaten im Gottesdienst

Stipendiaten von Live Music Now Weimar begleiten den Gottesdienst in Oberweimar mit Gesang und am Akkordeon.

Oberweimar. Der Gottesdienst in St. Peter und Paul wird von zwei Stipendiaten von Live Music Now Weimar mitgestaltet.

Zwei Stipendiaten von Live Music Now Weimar (LMV) gestalten den Gottesdienst in der Oberweimarer Kirche St. Peter und Paul am Sonntag, 13. Dezember, 10 Uhr, musikalisch mit aus. Begrüßt werden können die Sopranistin Olga Skhodnova und Andrey Zenin, Akkordeon. Dagegen muss das ursprünglich für Donnerstag, 10. Dezember, am selben Ort geplante Konzert von LMN wegen Corona ausfallen.