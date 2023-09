MachBar geht in die dritte Runde des Jahres

Weimar. Vier Einrichtungen aus Weimar suchen freiwillige Unterstützerinnen und Unterstützer.

Für Menschen, die auf der Suche nach einem Ehrenamt sind, hält die MachBar Vorschläge parat. Vier Mal im Jahr stellen sich bei der Freiwilligenbörse der Ehrenamtsagentur der Weimarer Bürgerstiftung Einrichtungen vor, die auf der Suche nach Unterstützung sind.

Bei der dritten Auflage des Jahres Mitte September machten Doris Zimmermann-Geib und Nancy Rohmann von den Weimarer Familienpatenschaften den Auftakt. Familienpaten und -patinnen werden dauernd gesucht. Wer sich informieren will: am 26. September bietet sich die Möglichkeit im AWO-Stübchen in der Ettersburger Straße.

Freiwilligenstelle ist noch zu vergeben

Weiter ist Andrea Liebe vom Begegnungscafé der Caritas in der Thomas-Müntzer-Straße – jetzt CariCare – dringend auf der Suche nach Absolventen für das Freiwillige Soziale Jahr. Offen und nicht schüchtern sollte man sein – auch eine Stelle im Bundesfreiwilligendienst für das Projekt, das sich seit vielen Jahren geflüchteten Menschen in Weimar widmet, sei noch zu vergeben.

„WE United“ machte auf Diskriminierung im Alltag aufmerksam, versucht öffentlichen Druck zu erzeugen und dadurch nötige Strukturveränderungen anzustoßen. Die junge Initiative, unter dem Dach der Awo, ist allgemein auf der Suche nach Mitstreitern, die das Thema Diskriminierung ebenfalls umtreibt, sagt Franz Lademann, der am Abend die Initiative vertrat.

Romy Gaida, Schulsozialarbeiterin bei der Gemeinschaftsschule Carl-Zeiss in der Moskauer Straße, ist auf der Suche nach Paten für niedrigschwellige Schülerhilfe. So wird aktuell für einen Jungen der 7. Klasse eine Unterstützung gesucht, die ihm im Fach Englisch erste Grundlagen erklärt und Zeit für entstehende Fragen hat.

Interessenten können sich an ehrenamt@buergerstiftung-weimar.de wenden.