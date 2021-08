Macher von Weimar-Monopoly suchen interessante Fotomotive

Weimar. Besondere Aufnahmen werden in das Layout der Weimarer Brettspiel-Edition integriert, das Ende des Jahres auf den Markt kommen soll.

Besondere Fotos von Sehenswürdigkeiten und Highlights in der Stadt suchen die Macher des Weimar-Monopoly. Sie sollen in das Layout des Brettspiels integriert werden, das Ende des Jahres auf den Markt kommt. „Dazu sind vor allem Fotografen aufgerufen, Fotos einzusenden. Alle veröffentlichten Fotos werden natürlich honoriert“, heißt es dazu in einer Presseinformation.

Bekanntlich stehen mittlerweile die 22 Straßen fest, die in der Weimar-Edition vorkommen werden. Verraten werden sie aber erst zur Präsentation des regionalisierten Brettspiel-Klassikers. Aktuell würden Gespräche mit Institutionen Unternehmen geführt, die ihren Sitz an diesen Straßen haben und als Paten agieren möchten. „Für jedes Straßenfeld wird es einen Paten geben, also ein Unternehmen, das in der jeweiligen Straße seinen Sitz hat und dieses auch auf dem Spielfeld repräsentieren wird“, erläuterte Florian Freitag. Er gehört zu den Machern des Spiels. Seinen Angaben zufolge seien für die Paten-Aktion nur noch wenige Weimarer Straßen zu haben.

Bei der Online-Abstimmung über die im Vorfeld fast 230 von zumeist Weimarern vorgeschlagenen Straßen, Plätze und Sehenswürdigkeiten, die auf dem Brett erscheinen werden, wurden laut Florian Freitag mehr als 20.000 Stimmen gezählt.