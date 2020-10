Mädchen auf Fußgängerüberweg angefahren - Berauschtes Fahren ohne Zulassung

Am Montag kam es gegen 13 Uhr in Weimar zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Wie die Polizei am Dienstag informierte, fuhr eine 77-jährige Fahrerin eines Opel die Belvederer Allee entlang. Sie verringerte ihre Geschwindigkeit, da sich Personen auf dem Fußgängerüberweg vor ihr befanden.

Aus noch ungeklärter Ursache beschleunigte sie dann jedoch wieder und erfasste ein 10-jähriges Mädchen. Ein 44-jähriger Mann, der neben dem Mädchen lief, blieb unverletzt.

Das Mädchen wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Auch die 77-jährige Fahrerin kam ins Krankenhaus.

Die genaue Unfallursache muss noch ermittelt werden.

Fahren unter Drogeneinfluss

Am Montag fiel gegen 10 Uhr ein Autofahrer in Weimar durch eine ungewöhnliche Fahrweise auf. Der Pkw wurde im Bereich Dürrenbacher Hütte einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Ein freiwilliger Drogentest reagierte positiv auf Cannabis. Es wurde eine Blutentnahme im Klinikum durchgeführt und Anzeige gegen den Fahrer wegen Fahrens unter Einfluss berauschender Mittel erstattet.

Wildunfall auf Landstraße

Am Montag fuhr eine 41-Jährige mit ihrem Passat gegen 18.30 Uhr Richtung Weimar. Kurz vor der Ortslage Legefeld überquerte ein Reh die Fahrbahn. Die 41-Jährige konnte nicht rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Reh.

Das Tier verendete am Unfallort. Am PKW entstand Sachschaden. Die Frau blieb glücklicherweise unverletzt.

Dreister Diebstahl aus Seniorenheim

Gegen 10.30 Uhr wurde der Weimarer Polizei eine entwendete hochwertige Spiegelreflexkamera gemeldet. Die Kamera im Wert von ca. 500,-Euro wurde laut der Polizei einem 80-jährigen Mann aus seinem verschlossenen Zimmer im Seniorenheim in der Carl-Ferdinand-Streichhahn-Straße gestohlen.

Da es keinerlei Aufbruchsspuren an der Tür gab, ist davon auszugehen, dass die Tür mit einem Generalschlüssel geöffnet wurde.

Hausfriedensbruch mit Übernachtung

Ebenfalls am Montag bemerkte ein 67-jähriger Gartengrundstücksbesitzer, dass erneut in seine Gartenlaube im Kleingartenverein in Weimar eingebrochen wurde.

Beim Eintreffen der Polizei gegen 17.30 Uhr stellte sich heraus, dass der Täter den Zaun beschädigt hatte, um in die unverschlossene Gartenlaube in der Buttelstedter Straße zu gelangen. Vermutlich übernachtete der Täter sogar hier.

Entwendet wurde nach ersten Angaben des Eigentümers nichts. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 30,- Euro.

Weitere Meldungen der Polizei aus Thüringen