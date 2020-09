Märchenbuch erinnert an Hans Lucke

Es war einmal ein Mann, der liebte seine Frau so sehr, dass er ihr zu jedem Geburtstag ein ganz besonderes Geschenk machen wollte. Statt Blumen entschied er sich für Worte, und so schenkte er ihr Märchen und Gedichte – jedes Jahr eines. Mehr als 30 Märchen und Gedichte hat Hans Luckes Frau auf diese Weise erhalten. Um an den Schauspieler, Autor und Regisseur zu erinnern, der 2017 im Alter von 90 Jahren in Weimar verstarb, hat der Bertuch-Verlag diese besondere Facette von Luckes Werk nun in einem Buch festgehalten: „Das Täubchen, das den Igel küssen wollte – Märchen für große und kleine Menschenkinder“. Am Samstag, 5. September, stellen der Bertuch-Verlag und die Eckermann-Buchhandlung den Band um 17 Uhr in der Oberweimarer Capelle vox coelestis öffentlich vor. Lucke war unter anderem Mitbegründer des Dresdener Kabaretts „Herkuleskeule“ und Schauspieler am Deutschen Theater Berlin. Seine Komödie über Goethes Kammerdiener Carl Stadelmann wurde am Deutschen Nationaltheater Weimar unter seiner Regie uraufgeführt und stand hier mehrere Jahre auf dem Spielplan.