Märchenhafte Woche geht zu Ende

Krispin Wich hat eine anspruchsvolle Aufgabe, schlüpft der Leiter des Galli-Theaters Weimar beim Kinder-Sommertheater im Kulturhof des Mon Ami doch selbst in alle Rollen. Am Freitag unterhielt er mit „Schneewittchen“. Am Samstag,

22. August, kommt „Rotkäppchen“ und am Sonntag, 23. August, beschließen „Die Bremer Stadtmusikanten“ die märchenhafte Woche. Beginn ist jeweils 16 Uhr.