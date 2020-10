Märchenhaftes beim Zahnarzt

Einmal mehr hat der Tag der Zahngesundheit in der Magdalaer Zahnarztpraxis von Dr. Rüdiger Mayer und Annett Pennewitz-John Entsprechung gefunden. Seit mehr als 20 Jahren lädt sie Kinder des Patenkindergartens und der Grundschule ein. Den Medizinern und dem Kindergarten lag es am Herzen, diesen Tag gerade in Corona-Zeiten durchzuführen, da durch die Kontakteinschränkungen Besuche der Patenzahnärztin in der Kita sowie das gemeinsame Zahnputztraining nicht möglich waren. Unter Beachtung aller Hygienebestimmungen erlebten die Kinder draußen die Schauspielkünste des Praxisteams beim Märchen-Medley rund um gesunde Ernährung.