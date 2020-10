Märchenhaftes Ferientheater

„Clown Gagga“ darf in der Kinder-Theaterwoche in den Herbstferien natürlich nicht fehlen.

Zu einer märchenhaften Theaterwoche lädt das Galli Theater Weimar, Windischenstraße 4, Ferienkinder vom 20. bis 25. Oktober ein. Den Auftakt bildet am Dienstag „Der Wolf und die sieben Geißlein“. Daran schließen sich am Mittwoch „Rumpelstilzchen“ und am Donnerstag „Der Froschkönig an. In weiteren Vorstellungen bis Sonntag, 25. Oktober, folgen „Schneewittchen“, „Die Bremer Stadtmusikanten“ und „Clown Gagga“. Ein Schauspieler verwandelt sich in alle Rollen und belebt die Tradition des Erzähltheaters. Beginn ist jeweils um 16 Uhr.