Märchentheater auf dem Hof des Weimarer Mon Ami

Drei Märchen-Aufführungen bringt das Kinder-Sommertheater 2020 des Galli-Theaters Weimar noch auf den Kulturhof des Mon Ami. Am Freitag, 21. August, wird „Schneewittchen“ gegeben. „Rotkäppchen“ steht am Samstag, 22. August, auf dem Spielplan. Und zum Finale am Sonntag, 23. August, geben sich „Die Bremer Stadtmusikanten“ ein Stelldichein. Ein Schauspieler verwandelt sich in alle möglichen Rollen. Beginn ist jeweils um 16 Uhr. Sollte es regnen, finden die Aufführungen im Kino Mon Ami statt.