Krispin Wich, Leiter des Galli Theaters Weimar, schlüpft für „Hans im Glück“ einmal mehr in die Rolle des Märchenerzählers.

Märchentheater für Kinder in Weimar

Weimar. Das Märchen „Hans im Glück“ steht auf dem Spielplan des Galli Theaters.

Das Galli Theater an der Windischenstraße kann unter Einhaltung der Corona-Maßnahmen weiterhin für sein Publikum spielen. Kinder dürfen sich auf Aufführungen des Märchens „Hans im Glück“ nach den Gebrüdern Grimm freuen, die am Samstag und Sonntag, 27. und 28. November, jeweils 16 Uhr, auf dem Spielplan stehen. Ein Schauspieler verwandelt sich in alle möglichen Rollen.