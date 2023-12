Märchenzeit in Schwerstedt und Hetschburg

Weimarer Land. Die Hobby-Theatergruppen beider Dörfer im Weimarer Land haben mit „Dornröschen“ und „Rumpelstilzchen“ zwei Grimmsche Klassiker neu aufbereitet.

Neue Runde für die Weihnachtstheater-Spezialisten aus dem Nord- und Südkreis: In Schwerstedt feierten die „Theatermäuschen“ am Dienstagnachmittag Premiere ihres diesjährigen Stückes, in Hetschburg steigt die Spannung: Im „Lindenbaum“-Saal steigt am Samstag, 9. Dezember, die erste von vier Aufführungen.

In Schwerstedt hat Regisseurin Astrid Wendland zum zweiten Mal nach 2008 wieder „Dornröschen“ ausgewählt und ihre damalige Adaption des Gebrüder-Grimm-Klassikers dafür straff überarbeitet. Davon ließen sich drei ehemalige Mitspielerinnen zu Comebacks überzeugen: Anika Sundhaus, Selina Seymer und Jennifer Wendland sind nach teils längeren Pausen wieder im Team. Mit den achtjährigen Lasse Sundhaus, Franjo Klose und Lukas Hahn stießen drei Kinder hinzu. Letzterer brachte gleich noch seine Mama Jenny mit.

Souffleuse lässt sich noch einmal überreden

Erika Günther spielt das kleine Dornröschen, Emily Köth die Prinzessin als Teenager. „Wenn ich das Manuskript schreibe, habe ich immer schon im Kopf, für welchen Charakter mir welche Besetzung vorschwebt“, so Astrid Wendland. Aber sie akzeptiert Wünsche: Amelie Knauf und Emma Hochstein durften die ihnen zugedachten Rollen als König und Königin tauschen.

Die Kulissen waren noch vorhanden, mussten nur zusammengeschraubt werden – das übernahmen die Bauhof-Männer Holger Weist und Holger Lippold. Für den Soundtrack bekam Wendland Unterstützung von Peter Trömer, der demnächst seinen 85. Geburtstag feiert. Neu zum Technik-Team stößt Niklas Kirchner, der sich von seinem Papa Silvio die Tricks als Beleuchter abschaut. Die Premiere vor vollen Reihen (mit rund 50 Schwerstedter und 25 Berlstedter Senioren) machte Lust auf mehr.

Letzte Proben für die Premiere des diesjährigen Weihnachtsmärchens „Rumpelstilzchen“ im Saal der Gaststätte "Zum Lindenbaum" in Hetschburg am 5. Dezember 2023. Foto: Isabell Cigan

Auch Hetschburg hat einen Grimm-Klassiker neu aufgelegt: „Rumpelstilzchen“ gab es schon 1996, damals unter Regie von Renate König. Ihre Nachfolgerin Isabell Cigan spielte damals ihre allererste Hauptrolle als Goldmarie und wusste schon zur Abschluss-Feier nach der vierten Vorstellung vor einem Jahr, dass es diesmal wieder dieses Märchen sein sollte. Dafür versammelte sie eine Truppe von 23 Mitwirkenden aus mehreren Generationen.

Der Jüngste ist ihr Sohn Bruno, der zu Weihnachten fünf Jahre alt wird und eine Maus spielt. Matthias Fliedner und Lutz Seyfarth leisteten Enormes beim Aufbau von Weihnachtsbaum, Garderobe und Bühnenbildern. Für die perfekten Outfits sorgten Elke Cronenberg und Jutta Almeroth. Derweil ließ sich Margitta Fliedner zu einem weiteren Einsatz als Souffleuse bewegen und gibt so den Schauspielern den nötigen Kick an mehr Sicherheit. Der Eintritt ist sowohl in Schwerstedt als auch in Hetschburg zu allen Aufführungen frei, Spenden nehmen die Hobby-Theatergruppen gern entgegen. Es gibt keine Platzreservierung – rechtzeitiges Kommen wird empfohlen.

Termine Schwerstedt: Donnerstag, 7. September (Senioren Mittelhausen), Montag, 11., und Mittwoch, 13. Dezember (Kindergärten der Region), Sonntag, 17. und Samstag, 23. Dezember (für alle Interessierten, Beginn jeweils 16 Uhr). Termine Hetschburg: Samstag, 9., Sonntag, 10., Samstag, 16. und Sonntag, 17. Dezember, Beginn je 14.30 Uhr.