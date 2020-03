Zumindest für zwölf neue Eigenheime will die Stadt Magdala Platz schaffen.

Magdala. Zwischen Edeka und Awo-Pflegehotel will ein Erschließungsträger in Magdala den Platz für zwölf Eigenheime entwickeln.

Magdala ebnet Weg für kleines Wohngebiet

Das Wohnbaugebiet im Städtchen ist bis zur letzte Parzelle verkauft. Dennoch weiß Bürgermeister Mario Haßkarl, dass die Nachfrage nach Bauplätzen nicht zuletzt wegen Magdalas günstiger Lage zwischen Jena und Weimar weiterhin sehr groß ist.

Um dieses Interesse bedienen zu können, ebnete Magdalas Stadtrat nun einer neuen Erschließung den Weg. Er beschloss, einen Bebauungsplan für ein Wohngebiet an der Karl-Freyberg-Straße aufzustellen. Zwischen Edeka-Markt und Awo-Pflegehotel sollen zwölf Eigenheime entstehen. Ein Investor kauft das Grundstück von der Stadt und übernimmt Erschließung und Vermarktung. „Wir sind über Jahre nicht damit vorangekommen, diese Brachfläche zu entwickeln. Jetzt sieht es so aus, als könnten wir auf dem Grundstücksmarkt wieder etwas Luft gewinnen“, so der Bürgermeister.