Magdala feiert Kirmes bis zum ersten Advent

Wo andernorts schon weihnachtliche Weisen erklingen, verlangen die Magdalaer noch einmal nach einem geballten Wochenende Tanzmusik. Das Städtchen an der Magdel setzt traditionell den Schlusspunkt hinter die Kirmessaison im Weimarer Land. Los geht es am Donnerstag, 28. November, wenn sich die Kirmesgesellschaft um 19 Uhr zum Stiefeleintrinken trifft.

Die Mehrzweckhalle am Sportplatz öffnet sich am Freitag, 29. November, zur Kirmesparty. Ab 22 Uhr spielt hier „Rockpirat“ aus Weimar. Dem Kirmestanz am Samstagabend steuert ab 21 Uhr ebenfalls in der Halle die Band „Grenzenlos“ die Livemusik bei. Bevor es so weit ist, startet die Kirmesgesellschaft am Samstagmorgen aber zunächst zur Ständchentour mit der Kapelle „Trashmen“. Treff ist um 9 Uhr am Rathaus.

Auf alle, die bis dahin tapfer durchgehalten haben, wartet am Sonntag ab 10 Uhr in der Mehrzweckhalle der Frühschoppen.

Die Magdalaer sind allerdings nicht die einzigen in der Region, die selbst am ersten Adventwochenende noch in Sachen Kirmes unterwegs sind. Nach der Haupt-Kirchweih vor zwei Wochen feiern im Süden des Landkreises die Rittersdorfer nun Nachkirmes. Am Samstag, 30. November, spielt ab 21 Uhr „Swagger“ im Vereinshaus.