Magdala will Gehweg bis zur Grotte bauen

Magdala. Der tragische Unfall vom 19. Oktober vergangenen Jahres, bei dem eine Radfahrerin zwischen Magdala und Kleinschwabhausen ums Leben kam, offenbarte schonungslos die Schwachstellen einer Landesstraße. Die gut ausgebaute Piste, auf der sich tückische Kurven und lange Geraden abwechseln, verleitet zum Tritt aufs Gaspedal. Allein 2018 und 2019 ereigneten sich auf diesem Abschnitt 16 Verkehrsunfälle. Einen separaten Weg für Radfahrer und Fußgänger gibt es jedoch nicht.

Um zumindest einen Teil der Strecke zu entschärfen, beauftragte Magdalas Stadtrat seinen Bürgermeister nun damit, Machbarkeit und Kosten für den Bau eines straßenbegleitenden Weges innerhalb der Ortslage zu prüfen - von der Brücke über die Magdel bis zum Abzweig zur Grotte. Wer derzeit zu Fuß oder mit dem Rad zum Naherholungsgebiet des Städtchens oder zur dortigen Kegelbahn möchte, muss auf die Fahrbahn ausweichen.

Ursprünglich hofften die Stadträte und Bürgermeister Mario Haßkarl umfassendere Kräfte zu mobilisieren, um an der riskanten Verkehrssituation zwischen Magdala und Kleinschwabhausen Grundlegendes zu ändern. Nach dem tödlichen Unfall verlieh Haßkarl in Schreiben an den Thüringer Verkehrsminister, ans Landesamt für Bau und Verkehr sowie an die Landrätin und die Verkehrsbehörde des Kreises der Forderung Nachdruck, hier einen Radweg zu bauen.

„Statt der Zusage, dass sich das Landesamt konkret mit dem Problem auseinandersetzt, bekamen wir die Frage zu hören, weshalb wir unser Anliegen nicht schon da vorbrachten, als die Straße ausgebaut wurde“, sagte Haßkarl. Die Behörde habe eher unverbindlich in Aussicht gestellt, den Sachverhalt zu prüfen. „Wir wollen allerdings nicht Jahre warten, bis das Land zu einem Ergebnis kommt. Schließlich sind gerade auf dem innerörtlichen Teilstück bis zum Grottenweg viele unserer Bürger zu Fuß unterwegs, Senioren etwa, die dann, wenn es Corona nicht gerade verbietet, regelmäßig zum Kegeln gehen“, so der Bürgermeister.