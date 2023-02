Magdalaer Narren trotzen beim Umzug dem Wetter

Magdala. Der traditionelle Faschingsumzug in Magdala zog am Sonntag Einheimische und Gäste an die Straßen. Am Rosenmontag feiert der MCC noch einmal.

Mit dem größten Straßenumzug im Altkreis Weimar hat sich der Magdalaer Carneval-Club (MCC) fast aus der Saison verabschiedet. Ehe die Karnevalisten am Rosenmontag noch ein Programm mit Musik und Tanz in der neuen alten Turnhalle bieten, zog es sie mit Präsident David Reinn, den Tollitäten Marina und Marcel sowie Prinzesschen Laura und Prinzchen Fynn und 23 Bildern zum bunten Umzug durch die Stadt.

Rund 100 Kilogram Wurfmaterial hat der MCC in dieser Saison verballert. Allein 10 Kilogramm fasste die Konfetti-Kanone der Prinzengarde beim Umzug, wofür zwei Stunden gestopft wurde. Ein ausgedienter Schlüpfer sorgte für den notwendigen Druck.

Die Prinzessingarde mit ihrem Tanz auf der Straße vor dem Rathaus von Magdala. Foto: Michael Baar

Im bunten Treiben, das Co-Präsident Enrico Strehl moderierte, fiel Manfred Treuter ins Auge. Unter dem Motto „Früher war alles besser“ zog er mit einem Trike eine Schwalbe auf einem Anhänger durch die Menge. Diese war, dem Wetter geschuldet, etwas kleiner als vor Corona-Zeiten, aber nicht weniger gut in Feierlaune – musikalisch angefeuert von Da Capo und dem Mellinger Spielmannszug.

Mittendrin und doch nicht wirklich dabei waren zum ersten Mal Renate Hesse und ihr Seniorinnen-Team. Sie standen – mit schicken Hüten ausstaffiert – am Rande und überlegen, ob sie nicht 2024 wieder mitmachen. Dann altersbedingt nicht zu Fuß, sondern motorisiert.

Gern gesehen und gehört, auch in Madahalala: der Spielmannszug aus Mellingen. Foto: Michael Baar

Das sonst auffällige Gefährt von Bürgermeister Mario Haßkarl (CDU) fiel kurzfristig aus. Seinen Auftritt am Rathaus ließ er sich dennoch nicht nehmen. So erfuhr er vom Prinzenpaar, dass in dieser Saison bei Prunksitzungen mehrfach der Rathausschlüssel von der Bühne gestohlen und teuer wieder ausgelöst wurde. Und er gestand in seiner Rede reumütig ein, dass es ihm viel Ärger eingebracht hat, dass die Stadt nachts die Beleuchtung ausstellt und die gelben Tonnen, die die Säcke abgelöst haben, zu klein sind.