Magdalaer „Rosi“ kippt im Straßengraben um

Magdala. Die Magdalaer Feuerwehr rückte zu einem schweren Unfall auf der Autobahn aus – und brauchte plötzlich selbst Hilfe.

Verhängnisvoller Morgen auf der Autobahn bei Magdala: Auf dem Weg zu einem schweren Verkehrsunfall geriet ein Einsatzfahrzeug der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr in Not und landete seinerseits im Straßengraben. Die Kameraden an Bord blieben zum Glück unverletzt, der Sachschaden ist noch zu ermitteln. Der Crash auf der Autobahn ging nicht so glimpflich ab: Eine Frau liegt mit schweren Verletzungen im Krankenhaus, in Fahrtrichtung Dresden war die Strecke zweieinhalb Stunden lang komplett gesperrt. Der Rückstau reichte zeitweise bis zur Auffahrt Weimar.

Jedoch der Reihe nach: 6.45 Uhr ging die Meldung vom schweren Unfall bei der Rettungsleitstelle ein. Die Fahrerin eines VW Golf hatte kurz vor der Abfahrt Bucha in der Gischt des strömenden Regens offenbar zu spät gesehen, dass sich der Verkehr vor ihr staute, und krachte in das Heck eines Tanklastzuges. Der Golf wurde bis zur B-Säule unter dem Anhänger eingeklemmt. Mit hydraulischen Geräten mussten die Feuerwehrleute aus Jena und Mellingen die eingeklemmte Frau aus dem Wrack befreien. Weil der Zugang zu diesem besonders schwierig war, dauerte das rund eine halbe Stunde. Rettungswagen und Notarzt brachten die Fahrerin anschließend in eine Klinik.

Der Tanklaster war unbeladen, sodass keine weitere Gefahr durch austretende Gefahrgutstoffe bestand Foto: Johannes Krey

Glück im Unglück: Der Tanklaster war unbeladen, so dass nicht auch noch der Kampf gegen eine drohende Umweltkatastrophe hinzukam. Der Lkw konnte aus eigener Kraft zur nächsten Werkstatt fahren. Dennoch dauerte es mehr als zwei Stunden, ehe die Bergung so weit vorangeschritten war, dass in Richtung Dresden wieder die ersten Autos an der Unfallstelle vorbei rollen konnten.

Die Magdalaer Feuerwehr war im Ausrückverbund natürlich mit alarmiert, kam aber nicht an der Unfallstelle an. In einer Kurve der Autobahn-Auffahrt geriet das Hilfeleistungs-Löschfahrzeug HLF-10 plötzlich außer Kontrolle, rutschte nach rechts von der Straße und in den Graben. Im Trockenen wäre die Fahrt dort zu Ende gewesen, aber auf dem aufgeweichten Untergrund sackte das Fahrzeug weg und kippte wie in Zeitlupe, so berichteten die Insassen, auf die rechte Seite. Die Männer blieben unverletzt und kletterten aus der Kabine, aber der Schreck saß ihnen in den Knochen.

Gegen 8:45 Uhr rückte schließlich der Bergungsdienst an, stellte das Feuerwehrfahrzeug wieder auf die Räder und schleppte es in die MAN-Werkstatt in Süßenborn. Hier wird sich am Montag das komplette Ausmaß der Schäden zeigen, Versicherungsfragen sind zu klären.

Das Fahrzeug hatten die Magdalaer im März 2017 feierlich übergeben bekommen. 326.000 Euro hatte das Schmuckstück damals gekostet, dem die Kameraden den Kosenamen „Rosi“ verpassten.

