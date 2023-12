Magdalaer sind 2024 die Vorreiter

Magdala Magdalas Neujahrsempfang wartet bereits am 7. Januar – wieder mit einem Überraschungsgast.

Alle Jahre wieder. . . gehört Magdalas Bürgermeister Mario Haßkarl (CDU) zu den besonders Schnellen seiner politischen Zunft. Zu seinem traditionellen Neujahrsempfang hat er bereits für den Sonntag kommender Woche, 7. Januar, eingeladen und ist damit der Erste im Landkreis. Hierfür öffnet sich um 10 Uhr die Mehrzweckhalle am Sportplatz. Nach einem Jahresrückblick und einer Vorausschau auf das neue Jahr im Städtchen wird es auch diesmal wieder einen Überraschungsgastredner oder -rednerin geben. Vor einem Jahr fand sich Frank Albrecht, Vorstandsvorsitzender des Awo-Regionalverbands Mitte-West-Thüringen, in dieser Rolle. Ehrungen verdienter Bürger sind ebenso vorgesehen. Und schließlich ist auch für Musik sowie Sekt und alkoholfreie Getränke gesorgt. Der Gastgeber hofft auf gute Gespräche in lockerer Runde. Vertreter der Stadt stünden dabei gern Rede und Antwort.