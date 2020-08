Weimar. An den Atombombenabwurf auf Hiroshima vor 75 Jahren erinnerte Olaf Weber in Weimar bei seinem „Spaziergang mit der Bombe“.

Mahngang erinnert an Atombombenabwurf auf Hiroshima

„Keiner sieht die Gefahr. 20 dieser US-amerikanischen Atombomben vom Typ 8160 lagern auf deutschem Boden“, mahnte Olaf Weber, Gründer der Initiative Welt ohne Waffen, am Donnerstag in der Innenstadt bei seinem „Spaziergang mit der Bombe“ vom Theaterplatz bis zum Frauenplan. Anlass seiner Performance war der 75. Jahrestag des Atombombenabwurfs auf Hiroshima am 6. August 1945. „Wir leben auf einem Pulverfass“, sagt der blinde Friedens-Aktivist und emeritierte Hochschullehrer.