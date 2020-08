Mahnung: Intakte Natur nicht dem Geld opfern

Die für die Bebauung vorgesehene Fläche an der oberen Merketalstraße.

Weimar. Gastbeitrag: Anwohner spricht sich gegen Verkauf und Bebauung an der oberen Merketalstraße aus und ruft die Stadt auf, Alternativen zu prüfen

Mit Bedauern habe ich gelesen, dass die Stadt Weimar beabsichtigt, die Felder an der oberen Merketalstraße zu verkaufen, um ein neues Wohngebiet entstehen zu lassen. Ich bin dort aufgewachsen und schätze noch heute, nach fast 75 Jahren, die schöne und ruhige Natur am Schlehdornbusch unterhalb des Gehädrichs. Hier beobachten wir nebenan noch fast täglich Rehe, Feldhasen und Fledermäuse.

Für viele Weimarer ist unsere Gegend ein beliebtes Ausflugsziel. Nicht nur meine hier lebende Familie, sondern die ganze betroffene Nachbarschaft ist mehr als traurig, wenn das nun alles vermarktet und damit zerstört werden soll. Gerade in der Zeit des Klimawandels ist nicht zu verstehen, weshalb wieder eine wahnsinnig große Fläche versiegelt werden soll und damit der Natur noch mehr Sickerfläche genommen wird. Den kühlen Abendwind, der in dieser heißen Zeit wahnsinnig erfrischend ist, wird es dann nicht mehr geben. Nein, hier wird sich die Hitze stauen und noch mehr zur Erwärmung beitragen.

Natürlich freue ich mich, wenn meine Heimatstadt wächst und sich gut entwickelt. Aber ich weiß auch, dass es am Stadtrand von Weimar „weniger unberührte Natur“ gibt, die durch eine Erschließung und Bebauung sogar aufgewertet werden könnte. Vielleicht sollten die Flächen im oberen Merketal zunächst reserviert werden, um sie in Zukunft als Naherholungsgebiet in Verbindung zum Klinikum nutzen zu können?

Nur aus Geldnot zerstört man doch keine intakte Natur. Wenn es wirklich nur darum geht, für ihren Haushalt 2020 anderthalb Millionen Euro einzunehmen, soll sie doch die Flächen an Privat verkaufen. Ich bin mir sicher, ausreichend Käufer zu finden, denen es wert wäre, diese Natur zu erhalten.

Vermutlich bewirken meine Einwände keine Änderung, aber ich will wenigstens versuchen, die Verantwortlichen zum Nachdenken zu bringen, ob es nicht bessere Lösungen gibt.

Der Autor ist Anwohner des Gebietes