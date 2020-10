Mais-Ladung landete auf der Straße

Neumark. Ein Traktorgespann, das Mais geladen hatte, kippte am Freitagmorgen auf der Straße zwischen Neumark und Berlstedt um.

Mit dieser Zusatzschicht hatte die Erzeugergenossenschaft Neumark am Freitag nicht geplant - schon gar nicht am letzten Tag der diesjährigen Maisernte. Mitarbeiter und schweres Einsatzgerät des Landwirtschaftsbetriebes mussten am Morgen des 2. Oktober ausrücken, um die blockierte Landstraße zwischen Berlstedt und Neumark wieder freizubekommen.

Ein Anhänger im Traktorgespann kippte auf ganzer Breite um. Foto: Jens Lehnert