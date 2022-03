Werke von Maler Adam Noack in der Weimarer Galerie Eigenheim

Weimar. Im Gärtnerhaus des Weimarhallenparks eröffnet am Freitag, 4. März, um 19 Uhr die Ausstellung „Das Werk am Sonntag“ des Malers Adam Noack.

Unter dem Titel „Das Werk am Sonntag“ lädt der Maler Adam Noack für Freitag, 4. März, um 19 Uhr zu seiner dritten Ausstellung in die Galerie Eigenheim ins Gärtnerhaus des Weimarhallenparks ein. Er widmet sich dabei einer Künstlergruppe, die sich während der Pandemie online zusammengefunden hat, um jeden Sonntag in den sozialen Netzwerken Werke vorzustellen und zu diskutieren. Nachdem der digitale Raum in den vergangenen Monaten als Ausstellungsfläche diente, sollen die Werke der Künstlerinnen und Künstler nun in einem realen Raum gezeigt werden, um besser zu Geltung zu kommen. Der 1984 in Duisburg geborene Künstler Adam Noack studierte Freie Kunst an der Bauhaus-Universität. Seit 2013 ist freischaffend tätig. Er lebt und arbeitet in Weimar und Leipzig.

Bis Sonntag, 3. April; Donnerstag bis Samstag von 16 bis 19 Uhr.