Auf dem Hof unterm alten Schlauchturm wartet an der Erfurter Straße 37 in Weimar ein Open Air Kultursommer.

„Mali Blues“ zur Einstimmung aufs Kunstfest

Die Filmreihe von Arte und Kunstfest Weimar wird am Freitag, 7. August, um 21.30 Uhr im Open Air-Kino Lichtblick im Innenhof der Alten Feuerwache an der Erfurter Straße 37 fortgesetzt mit dem Kinofilm „Mali Blues“ von Lutz Gregor (D, 2016): Der erfolgreiche Musikfilm erzählt die Geschichten von vier Musikern, die Hass, Misstrauen und Gewalt sowie eine radikale Auslegung des Islam nicht akzeptieren wollen, weder in Mali, noch an einem anderen Ort auf der Welt. Internationaler Shooting Star Fatoumata Diawara, Bassekou Kouyaté, der junge Rapper Master Soumy und der virtuose Gitarrist Ahmed Ag Kaedi, – sie haben eines gemeinsam: Ihre Musik verbindet, tröstet, heilt und gibt den Menschen Kraft. Der Eintritt ist frei. Diesen Film zeigen Arte und Kunstfest Weimar zur Einstimmung auf die beiden malischen Projekte zum Kunstfest: Kettly Noëls Tanzperformance „Je m´appelle Fanta Kaba“ am 2. September und Habib Dembélés Solo zur Klima-Migration „Kanuté ka visa ko“ am 12. September, jeweils im E-Werk.

https://lichtblick-weimar.de