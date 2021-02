Malschule startet erst im April

Eigentlich sollte der Kursbetrieb in der Weimarer Mal- und Zeichenschule am Montag, 15. Februar, beginnen. Doch leider wird es in den Ateliers noch eine ganze Weile ruhig bleiben. Wie Malschul-Mitarbeiterin Anne Stechert am Donnerstag weiter mitteilte, geht das Leitungsteam der Schule davon aus, dass die Malschule vor Ostern mit den Ferienworkshops für Kinder starten kann und am Montag, 12. April, der Wochenkursbetrieb, voraussichtlich in kleineren Gruppen, wieder aufgenommen wird. Auch weiterhin können Interessierte sich für Kurse oder Workshops des Frühjahrssemesters anmelden. Alle Teilnehmer mit einer Gutschrift aus dem vergangenen Semester werden bei der Planung berücksichtigt.

=fn?xxx/nbmtdivmf.xfjnbs/ef=0fn?