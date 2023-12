Manipuliertem E-Bike reißt die Kette, Transporter landet im Graben: Die Polizeimeldungen aus Weimar

Ein Radfahrer versuchte vergeblich in Weimar vor der Polizei zu entkommen. (Symbolbild)

Weimar. In Weimar hat die Polizei am Wochenende ein offenbar gestohlenes E-Bike entdeckt. Außerdem verunglückte am Morgen ein Transporter auf der B7. Diese und weitere Meldungen der Polizei aus Weimar:

Am frühen Montagmorgen verunglückte ein Fiat Transporter auf der B7 von Erfurt kommend. Wie die Polizei schreibt, kam das Fahrzeug etwa 300 Meter vor dem Abzweig nach Hopfgarten in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Fahrer habe versucht, gegenzulenken, überquerte erneut die Fahrbahn und kam letztendlich im linken Straßengraben zum Stehen. Ein Rettungswagen brachte den leicht verletzten Fahrer ins Krankenhaus.

Beim Ausparken getroffen

Der Fahrer eines Opel Corsa parkte sein Auto am Sonntagabend ordnungsgemäß in der Schützengasse in Weimar. Ein vor ihm stehender Nissan stieß allerdings beim Ausparken mit dem Heck gegen die Front des Opels. Statt sich nun um die Unfallaufnahme zu kümmern, fuhr der Nissan davon.

Laut Polizei konnte ein Zeuge, der den Aufprall akustisch wahrnahm, sich das Kennzeichen des Verursachers merken und den Beamten übermitteln. Am geparkten Opel entstand entsprechender Sachschaden.

Wildunfall mit Reh

Ein Skoda-Fahrer war am Samstagabend auf der Landstraße aus Neumark kommend in Richtung Vippachedelhausen unterwegs. Etwa 50 Meter vor dem Ortseingang habe plötzlich ein Reh die Fahrbahn gequert und kollidierte mit dem Auto, wie die Polizei mitteilt. Das Tier sei anschließend geflüchtet, am Auto entstand Sachschaden.

Manipuliertes E-Bike auf der Fahndungsliste

Ein dickes Kerbholz hatte der Fahrer eines E-Bikes, den die Polizei am Samstag gegen 0.10 Uhr in der Röhrstraße kontrollieren wollte. Der Fahrer konnte zunächst flüchten, hatte die Rechnung aber ohne die Kette seines Rades gemacht. Die riss nämlich in der Prager Straße aufgrund der vorgenommenen Manipulationen. Durch die war das Rad so schnell, dass es eigentlich nur mit Führerschein und Haftpflichtversicherung hätte bewegt werden dürfen - beides konnte der Fahrer nicht vorweisen.

Außerdem stellte sich heraus, dass das Bike seit Januar 2023 als gestohlen gemeldet war. Ein Drogenschnelltest reagierte zudem positiv auf Amphetamine. Die Polizei stellte das E-Bike sicher und führte eine Blutentnahme durch.

Quad aus Garage entwendet

Zwischen vergangenem Freitag (15. Dezember) und Sonntag (17. Dezember) haben unbekannte Täter in der Nähe des ehemaligen Aldi-Marktes in der Marcel-Paul-Straße einen dort abgestellten Buggy der Marke Zhejiang CFMOTO gestohlen. Das Fahrzeug ähnelt einem Quad, hat allerdings auch ein Dach. Laut Polizei wurde das Gefährt aus einer Garage entwendet. Dafür haben die Täter wahrscheinlich das Vorhängeschloss mit einem Bolzenschneider aufgebrochen. Das Kennzeichen des gesuchten Gefährts lautet WE-ZZ 2, den Wert schätzen die Beamten auf 12.5000 Euro.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.